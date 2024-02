A irritação que tomou conta do Grêmio nos minutos finais da derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 441 se fez presente também nas manifestações depois da partida. Após analisarem os lances com imagens no vestiário, Renato Portaluppi e a direção gremista deixaram o estádio inconformados com a condução do clássico feita pelo árbitro Anderson Daronco. Uma derrota que trará repercussões para o futuro do Tricolor no Gauchão.