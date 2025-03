Como funcionam os prazos do TJD-RS e quando o técnico do Grêmio poderá ser julgado

Quinteros foi expulso da semifinal entre Juventude e Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Além da preparação de aspectos técnico e táticos, a semana do Grêmio terá um olhar para situações jurídicas. O episódio da expulsão do técnico Gustavo Quinteros no jogo contra o Juventude, no último sábado (1º), terá novas repercussões.

O documento oficial da partida em Caxias do Sul, publicado na noite de domingo (2), detalhou a expulsão do técnico destacando dois fatos: a invasão de campo após o gol de Gustavo Martins, para protestar contra uma decisão da arbitragem, e o soco no rosto do atacante Ênio, depois da revisão do VAR.

As ocorrências serão analisadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do RS a partir de quarta-feira (5). Neste momento, o órgão está com as atividades suspensas em virtude do feriado de Carnaval.

Pelo protocolo, as súmulas de todas as partidas serão analisadas na retomada dos trabalhos. Em caso de anormalidades, a Procuradoria deve efetivar uma denúncia e remeter para a presidência, que examina se há algum pedido liminar e já encaminha para uma das cinco comissões julgadoras. No entanto, a indicação é que o julgamento não seja realizado antes do primeiro clássico Gre-Nal.

Pelo regimento do Tribunal, um julgamento não pode ocorrer antes do prazo mínimo de três dias da publicação do edital de citação. Neste caso, por exemplo, se o edital sair na quarta-feira, a sessão só seria realizada a partir de segunda-feira.

Possíveis punições

Por conta da expulsão, o técnico gremistas já precisará cumprir suspensão no primeiro jogo da final. Além disso, ele pode ser denunciado pelo Art. 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da "prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

Nestas situações, em caso de condenação, a pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica.

Além disso, treinador concedeu coletiva após a expulsão, contrariando o regulamento, podendo gerar uma segunda denúncia contra o profissional. O Grêmio, via assessoria de imprensa, garante que procurou os representantes da Federação Gaúcha de Futebol para verificar se Quinteros estava habilitado para conceder entrevistas e recebeu o aval.