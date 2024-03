O Grêmio trouxe a vantagem na briga por um lugar nas finais do Gauchão na bagagem de Caxias do Sul. A vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, na tarde de sábado (16) no estádio Centenário, coloca o Tricolor em uma situação privilegiada na disputa. Cristaldo e Diego Costa marcaram os gols gremistas. Du Queiroz, contra, descontou o placar para o Grená.