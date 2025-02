Desábato questiona expulsão de João Lucas: "Parece que o árbitro se apressou"

Leandro Desábato, auxiliar de Gustavo Quinteros, que comandou o Grêmio em Erechim. Brun / Agência RBS

O Grêmio deixará Erechim com três pontos na bagagem. O Tricolor, com uma equipe reserva, venceu o Ypiranga por 1 a 0 no Colosso da Lagoa neste sábado (15).

No entanto, a equipe gremista perdeu o lateral-direito João Lucas para o primeiro jogo da semifinal do Gauchão. O jogador foi expulso antes dos 30 minutos do primeiro tempo após checagem no VAR.

Questionado sobre o lance, Leandro Desábato, auxiliar de Gustavo Quinteros, questionou o cartão vermelho recebido por João.

— Não foi expulsão. Parece que ele se apressou para expulsar. Primeiro teve uma falta nele. Estávamos bem até o momento. Primeiro, saiu o Pepê e depois a expulsão do João Lucas. Tivemos que fazer duas trocas em 30 minutos e a equipe sentiu. Ficamos bem atrás e corrigimos isso no intervalo — explicou o argentino.

O auxiliar técnico gremista também falou sobre o planejamento para essa partida. Desábato e Quinteros se comunicaram durante os 90 minutos.

— Ontem (sexta) e anteontem (quinta) se planejou essa partida. Depois, estive em contato em toda partida. Rodrigo (Quinteros) estava nas cabines e trazia as informações para os nossos assistentes. As trocas foram combinadas com ele. Quinteros tratou de dar o treinamento aos jogadores que devem ser titular na quarta-feira.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (26), enfrenta o São Raimundo, de Roraima, fora de casa.