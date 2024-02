A rápida ascensão de Gustavinho no Grêmio acontece justamente após o jogador ter aceitado os termos propostos pelo clube para que o contrato fosse renovado. Na entrevista após a goleada sobre o Santa Cruz, no sábado (17), Renato novamente voltou a falar sobre a utilização dos jovens. Destaque na Copa São Paulo, Jardiel já poderia ter jogado com os profissionais caso não estivesse debatendo sua renovação de contrato com o Grêmio.