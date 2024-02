O susto ao ir para o intervalo do jogo contra o Santa Cruz empatando em 2 a 2 indicou o caminho para o técnico Renato Portaluppi encaixar o que poderá ser o time do Gre-Nal. Recém-chegados, Cristian Pavón e Du Queiroz deram novo tom ao Grêmio do meio para a frente, facilitando também a vida de Pepê, que cresceu no jogo como armador.