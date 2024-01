Seu nome não tem nada a ver com Jardel, histórico atacante do Grêmio, mas sua história com a camisa tricolor ganha um grande capítulo na Copa São Paulo de 2024. Jardiel, 18 anos, concedeu entrevista ao Show dos Esportes desta quarta-feira (10) e falou sobre a artilharia na competição, expectativa no clube gaúcho e o contato com Luis Suárez.