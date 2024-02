A nova temporada do Grêmio começou em alta nos resultados, com o time sendo o líder isolado do Gauchão nas seis primeiras rodadas. Porém, em relação à quantidade de torcedores presentes na Arena, os números são decepcionantes, conforme levantamento feito pelo repórter Gabriel Giradon, no ge.globo. A escassez de reforços pode ser a causa, já que em 2023 a presença de público era bem maior, muito por causa da chegada de Suárez.