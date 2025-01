Não use 2025 com moderação

Repetindo, não use com moderação, pega com as duas mãos e morde com força. Afinal, o fornecimento é limitado, eles não aceitam trocas, tampouco admitem recurso e o que não usar vai fora.

Leia atentamente o manual de instruções do ano-novo. Sim, eu sei, é parecido com o dos outros anos. Eles não têm feito atualizações, ou alterações de funcionalidades no produto, desde o reinado de Tutancâmon, mas ninguém o lê com calma. Todas as regras onde dizia que se fizer X vai dar m*, segue dando m*. E o avesso, se não fizer Y vai dar m*, seguirá dando m*. Não te faz de tonto. Não me venha com: "eu não sabia…", "Foi só uma vez…" ou até "Não era minha intenção...".