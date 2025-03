A Cueca Mágica

Pablo saiu do chuveiro relaxado. Precisava descansar. Teve um dia duro no trabalho.

— No lixo. Troquei todas. Gostou da surpresa?

Pablo não deixou transparecer o pânico. É momento para sangue frio, pensou ele. Agradeceu com a voz fina.

Pablo abraçou a esposa já pensando em como recuperar sua cueca da sorte. O final do Gauchão no domingo e sua cueca grenal extraviada. Não podia falar. Mulheres não entendem a ciência dos enigmáticos caminhos cósmicos e quânticos que regem a lógica extracampo do futebol. Receava passar por supersticioso.