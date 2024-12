A vingança do pijama

Depois da eletricidade, ficou confuso o que é dia e o que é noite. Adobe Stock / Adobe Stock

A iluminação elétrica foi um grande golpe para o pijama. Antes dela o período noturno durava mais. Terminada a luz natural, ninguém pensava em sair, ou esperar alguém. Era hora de pôr o pijama e enfrentar a noite. No máximo um livro à luz de velas, ou uma avó contando histórias, profanavam o véu escuro e o silêncio da noite.

Depois da eletricidade, tornou-se confuso o que é dia e o que é noite. As pessoas agora vão para a cama mais tarde, conservando as roupas diárias por mais tempo. O pijama e a camisola, perderam a solenidade. O robe de chambre — o smoking da noite —, tornou-se irrelevante. Com mais horas de luz disponíveis, o ritual de dormir esvaziou-se. O pijama, quando é usado, fica restrito aos últimos minutos da consciência.

Foi um período triste para o pijama e sua família. Eles, de tão aturdidos, nem esboçaram defesa. Foram necessários alguns anos de sombra e ruminação para inventar uma resposta. Na cabeça deles, se a roupa do dia invadiu a noite, era de pensar em uma roupa da noite que invadisse o dia.

Nos anos 80 do século passado iniciou-se o contra-ataque. A turma do pijama inventou o abrigo esportivo. Foi um sucesso até entre os atletas, mas quem usou mesmo foram os sedentários. A ideia era não se mexer mas parecer que sim. Então, pijamas travestidos de roupas de dia, conquistaram as massas e povoaram as ruas. Finalmente o troco, a roupa noturna colonizou o dia.

Grandes marcas usaram a desculpa das roupas esportivas para invadir as lojas com pijamas — na falta de uma palavra mais adequada —, sociais. A terceira idade foi a vanguarda do movimento. Alguns estudantes trocam de pijama, nem sempre, para ir para à aula.

No bojo, artigos noturnos para os pés ganharam versões diurnas. Foi o caso das sandálias Riders, dos Crocks. As antigas pantufas de lã ou feltro, ganharam vida diurna na forma de um plástico macio. A praticidade e o conforto, mesmo com o óbvio prejuízo estético, ganharam as ruas, para a felicidade geral da comodidade.

Quando hoje escuto as queixas sobre não dormir bem, a primeira coisa que pergunto é: — você estava de pijama?