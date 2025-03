O Protocolo

— Bom dia Maurício, eu preciso que você me redirecione para ramal que fornece o número do protocolo.

— Bom dia, eu preciso falar com o setor que fornece o número do protocolo.

— Sem seu cadastro eles não vão lhe atender. O senhor me diga seu CPF, o número da identidade, o endereço, o número do Pis-Pasep, o número do certificado de reservista, sua data de nascimento, seu signo no calendário chinês, e a média harmônica do índice do seu colesterol da última década.