Quarto Bunker

Criança gosta de tocas . Com uma mesa e um lençol já faz a festa. Criam uma casa dentro da casa. Um lugar só seu, e mais seguro, pois protegem-se da onipresença do olhar familiar.

Há permanentes litígios de fronteiras. Alguns adolescentes constroem trincheiras no quarto e na relação com os pais. Mas isso faz parte das querelas familiares pelo cuidado dos filhos.

Se o jovem não sai de casa sozinho, não circula com amigos, sai do quarto só quando os outros não estão, come sozinho no quarto, dorme de dia e vara a madrugada no computador, é preciso acordar para o problema.