Com estreia de João Pedro como titular, Brasil está escalado para enfrentar a Colômbia

O Brasil tem novidade na escalação para enfrentar a Colômbia, nesta quinta-feira (20), pelas Eliminatórias. O técnico Dorival Júnior confirmou a presença do atacante João Pedro no comando de ataque.

A partida no Mané Garincha, a partir das 21h45min, será a primeira do jogador do Brighton como titular do Brasil. Ele entrou em campo duas vezes, contra Colômbia e Paraguai, ambas pelas Eliminatórias.