Lugar de cale-se

A resposta não veio com argumentos, que se espera num debate, mas com um ataque pessoal. Na falta de resposta, ataque a figura do oponente .

O avô da psicanalista foi eugenista no começo do século XX. O argumento é que ela, vindo dessa família, só poderia pensar de uma forma racista. Logo, sua crítica não procede.

Linchamentos servem para exibir-se como bacana . Seus perpetradores garantem para si o sucesso entre outros supostos beatos. Porém, para ser realmente bom, é preciso dialogar com nossas maldades, toda pureza é suspeita. Como diria Chico César, que Deus me proteja da maldade de gente boa e da bondade de pessoas ruins.

Se o sofrimento em si ensinasse algo, a psicanálise seria inútil. A dor, a opressão só geram traumas, não sabedoria. Na prática de escuta, o lugar de fala é do paciente, e assim como na sociedade, ninguém pode supor que realmente entenderá tudo sobre a dor alheia. Empatia é acolher, mesmo sabendo o que o outro está sentindo nos escapa no todo. Na clínica ou na cultura, falar de si propicia elaborações, porém, elas serão eficazes no exercício de escutar-se na presença e em interação com outros, com o diferente. Este era o ponto da Rita.