Quanto dura um minutinho?

Para quem está chegando agora no planeta, trago informações sobre a relatividade do tempo.

No caso de reuniões, seja de qualquer espécie, o primeiro ponto de pauta usa mais da metade do tempo. Gastamos este momento inicial como se fôssemos milionários da moeda tempo. Os presentes contam piadas, detém-se em pormenores, repetem argumentos. O segundo ponto da pauta é levemente mais sóbrio. Nos últimos quinze minutos, que é o que sobrou para os seguintes pontos da pauta, os assuntos são tratados com ultra objetividade e sem discussão.

Apesar do tempo planejado não bater com a realidade desde a construção da arca de Noé, nós seguimos usando o otimismo delirante do prazo curto, do tempo elástico.