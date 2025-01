Loucuras para não envelhecer

Ele compartilha esta empreitada na internet. Trata-se de uma intensa rotina de bons hábitos. Ele é vegano, não bebe, não come gordura nem doces. Faz restrição calórica e jejum intermitente — a última refeição do dia é as 11 da manhã. Seus exercícios vão de segunda a segunda. Dorme cedo e sempre sozinho. Que vidão!

Recentemente Bryan apareceu com o rosto inchado. Teve uma reação alérgica severa por injetar gordura de outra pessoa no rosto. Isso porque, com 1950 calorias/dia, embora com bons biomarcadores, ele ficou com o rosto chupado. Também parou com as transfusões de plasma, que recebia do filho, por não trazer benefícios.