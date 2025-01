Clube de Luis Suárez faz proposta por ponta pretendido pelo Grêmio

Inter Miami, de Messi e Suárez, apresentou proposta pelo atacante argentino Tadeo Allende, do Celta de Vigo-ESP CHRIS ARJOON / AFP

Um dos nomes observados pelo Grêmio, o atacante argentino Tadeo Allende, 25 anos, do Celta de Vigo-ESP, negocia com o Inter Miami-EUA. Segundo o diário AS, da Espanha, o atleta está próximo de um acordo com o clube norte-americano, onde atuam Lionel Messi e Luis Suárez.

Conforme apurado por GZH, Allende é uma espécie de plano B do Tricolor para a ponta direita. Afinal, a prioridade gremista é o atacante sueco naturalizado brasileiro Niclas Eliasson, 29 anos, do AEK Atenas, da Grécia. As negociações ainda estão em andamento.

A direção tricolor apresentou uma proposta de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) aos gregos pelo empréstimo de um ano de Eliasson. No entanto, as partes ainda debatem se o acordo teria uma opção ou uma obrigação de compra ao final do período.

Já Allende deve atuar mesmo nos Estados Unidos. Destaque do Godoy Cruz-ARG em 2023, o atacante está fora dos planos do Celta e, segundo o AS, deve inclusive realizar exames médicos no time de Miami nos próximos dias.

Além de um atacante, o Grêmio quer contratar dois zagueiros, dois laterais e um volante para a temporada 2025.