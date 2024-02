Pelo segundo jogo consecutivo, o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo um time com força máxima. Foi o que o próprio treinador indicou ao projetar a partida contra o São Luiz, às 16h30min deste sábado (10), na Arena. Existe, porém, uma dúvida: com a lesão de Nathan Fernandes, as opções para começar o confronto são André Henrique ou Lucas Besozzi.