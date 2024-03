A perda da Recopa Gaúcha mexeu com o ambiente interno do Grêmio. Após anunciar que o treino desta quinta-feira (29) teria o período de aquecimento aberto à imprensa, a comissão técnica alterou o planejamento e resolveu trabalhar com portões fechados no CT Luiz Carvalho. O cenário irá se repetir na sexta (1º). Esta é uma das medidas adotadas pelo clube para blindar o vestiário e tentar controlar a turbulência gerada pelas derrotas para Inter e São Luiz, respectivamente.