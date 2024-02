Depois de uma semana iniciada com derrota em Gre-Nal, o Grêmio perdeu a Recopa Gaúcha para o São Luiz por 2 a 0. Bruno Uvini, contra, e Gabriel Pereira marcaram para a equipe do Interior. Com Renato Portaluppi de olho pela televisão, o time alternativo do Tricolor fez feio antes e depois da partida no Estádio 19 de Outubro. Dominado durante os 90 minutos, e com Caíque como um dos poucos destaques positivos, os jogadores e a comissão técnica não retornaram ao campo para a cerimônia da entrega de medalhas de segundo lugar.