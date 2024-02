A derrota do Grêmio por 2 a 0 para o São Luiz, na decisão da Recopa Gaúcha de 2024, passou pelo uso de um time alternativo do Tricolor, que pouco produziu no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. No entanto, de acordo com o auxiliar técnico gremista Alexandre Mendes, que comandou o time no lugar de Renato Portaluppi, essa decisão foi planejada pela diretoria e comissão técnica.