O lateral Fabio é o atleta mais experiente à disposição de Alexandre Mendes na partida do Grêmio contra o Ypiranga, nesta quarta-feira (14). Aos 33 anos, ele vem revezando a titularidade com João Pedro. Fabio e Bruno Uvini, 32 anos, são os jogadores com mais idade entre os 23 relacionados para o confronto no Colosso da Lagoa.