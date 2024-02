Mais de 40 dias separam a última partida do Grêmio da sua estreia no Gauchão. A mudança na fotografia é impactante e de apenas uma peça, na realidade. A saída de Suárez muda completamente a imagem do time. É como se o todo fosse modificado. O impacto de uma despedida que retumba até a entrada em campo para enfrentar o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho. É indissociável, portanto, pensar: há vida para o Grêmio sem Suárez?