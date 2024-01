Sair em disparada ou queimar a largada? O Grêmio vive um dilema sobre investimentos para a temporada. Três nomes já chegaram para compor o elenco: Soteldo, Dodi e Marchesín. No entanto, a direção sabe que precisa de mais do que três acréscimos para enfrentar o calendário e encarar adversários com maior poderio de investimento.