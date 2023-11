É difícil não sentir a sintonia vibrante entre Suárez e Grêmio. Vindo de uma Série B melancólica, o Tricolor não poupou no investimento e ousou ao trazer uma estrela do futebol mundial. O uruguaio desembarcou e estreou com um triplete e título. O retorno foi imediato. Muito além dos ganhos dentro e fora de campo, o Pistolero e o Grêmio fizeram uma troca honesta e sem a necessidade de firmar em contrato.