Sem Funes Mori e sem Aboubakar. O Grêmio vê suas opções para substituir Suárez minguando no mercado para ocupar a vaga da sua grande estrela da temporada de 2023. A promessa da direção é de investir em um nome capaz de gerar receita na parte do marketing, mas também corresponder em campo. Quem seria, então, essa prioridade? Ninguém sabe e, ao que parece, isso inclui quem comanda o futebol no Grêmio.