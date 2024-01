O que há para o Grêmio na estreia do Gauchão? Com o dia 20 de janeiro se aproximando, o Tricolor tem a largada da temporada diante do Caxias, pelo Estadual, fora de casa. Soteldo, Dodi e Marchesín são as novidades de 2024. A ideia inicial é ter o trio já regularizado e disponível diante da equipe grená. Com isso, a equipe titular deverá ser formada por um misto de juventude, apostas e uma chance de redenção.