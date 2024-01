Start nas oitavas da Copinha! O Grêmio enfrentará o Athletico-PR, em fase decisiva da competição, nesta terça-feira (16). Após atropelar seus adversários, o Tricolor agora encara um adversário mais maduro, de camisa pesada e com ótimos nomes do outro lado. O Grêmio, claro, também tem suas valências. A começar pelo goleiro Cássio, que salvou a equipe em várias oportunidades diante do ousado Coimbra.