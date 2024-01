Dando a largada na temporada de 2024, o Grêmio, em nome do presidente Alberto Guerra, assume publicamente que contratações ainda devem ser feitas para encorpar o time titular e o plantel como um todo. Compreendendo as deficiências do elenco, nomes seguem monitorados pelo clube, e, apesar de nada muito avançado, o Tricolor deve investir em jogadores que assumam o protagonismo em um ano de grande importância.