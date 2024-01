O Grêmio não deve contratar mais do que um centroavante nesta primeira janela do ano. Alberto Guerra já deixou claro que o espaço na folha será para esse grande nome destinado a substituir Suárez. Apesar de carências, o Tricolor enfrenta problemas financeiros para fechar as contas. Por esse motivo, precisa ser certeiro na contratação de um camisa 9 para a Libertadores.