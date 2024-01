Começou oficialmente a temporada de 2024 do Grêmio. Apesar de poucas caras novas em comparação com o plantel que encerrou 2023, é um novo Grêmio. A principal estrela do ano passado saiu, o buraco ainda se mantém vazio, mas o coração do torcedor permanece cheio de esperança. O Tricolor está de volta à Copa Libertadores, competição que o Grêmio é tão afeito a participar.