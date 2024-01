Desde a saída de Marcelo Grohe o Grêmio não começava uma temporada com goleiros tão seguros. O Tricolor foi à Europa atrás de um arqueiro experiente e trouxe na bagagem o bom goleiro Agustín Marchesín, de 35 anos. Com passagem marcante por América do México e Porto, o jogador deixou ambos os clubes como ídolo, empilhando taças e marcando o seu nome na história.