A procura do Grêmio pelo novo camisa 1 chegou ao fim. Anunciado na última quarta-feira (10) como reforço para 2024, com contrato até o fim de 2025, o argentino Agustín Marchesín é o mais recente candidato a tentar encerrar a carência na posição aberta com a saída de Marcelo Grohe em 2019. Com histórico de sucesso na Argentina, no México e em Portugal, o goleiro rescindiu com o Celta de Vigo e tem previsão de chegada a Porto Alegre nos próximos dias.