O 2024 do Grêmio será derradeiro. Depois de um primeiro ano dos sonhos após o retorno à Série A, o clube volta a disputar uma Libertadores da América. A última, você lembra? Foi apenas a fase preliminar, na realidade, com a eliminação melancólica (e bastante contestável) diante do Independiente del Valle, no tenebroso ano de 2021. Desde então muita coisa aconteceu. O pesadelo de uma segunda divisão, um sonho de Suárez e o retorno ao lugar de onde nunca deveria ter saído.