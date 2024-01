Contratado para dividir com Suárez a responsabilidade de marcar gols no Grêmio, João Pedro Galvão terminou o ano de 2023 sem muito sucesso. Apesar do rendimento abaixo do esperado, o centroavante segue em alta com a direção do clube. Um dos motivos para a confiança é de que ele poderá atuar em sua posição mais natural, após ser escalado um pouco fora de sua função para complementar o uruguaio.