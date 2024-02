O Gauchão de 2024 começou com tropeço para o Grêmio, no Centenário. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1. Gustavo Martins abriu o placar nos minutos iniciais do primeiro tempo, mas Tomas Bastos e Alvaro garantiram a virada para a equipe da Serra na segunda etapa, no sábado (20)..