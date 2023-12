Um dos jogadores monitorados pelo Grêmio não deve ser reforço do Tricolor nesta janela de transferências. O goleiro Cássio, de 36 anos, tem contrato até o fim de 2024 com o Corinthians e deve cumprir o vínculo com a equipe paulista. Ao menos, é o que garante o empresário do jogador e outras fontes ouvidas por GZH.