A espera pelo sim de Renato Portaluppi não paralisou o Grêmio no mercado. Mesmo que a colaboração do técnico seja considerada fundamental para a montagem do grupo de 2024, a direção trabalha na avaliação dos nomes que serão buscados para a próxima temporada. Uma rotina que se mantém mesmo com todo o restante da estrutura do clube em férias. Dezenas de ligações, acompanhamentos e análises em vídeo são feitas atrás de negócios vantajosos para agregar qualidade a um time que terá a Libertadores como principal objetivo.