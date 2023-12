Bola de Prata do Brasileirão 2023, Villasanti tem seu trabalho reconhecido pela direção do Grêmio. O volante possui contrato com o clube até o final da próxima temporada e, além disso, uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso ele atue em 60% das partidas de 2024. Mesmo assim, as partes discutem uma ampliação do vínculo para também dar um aumento salarial ao atleta.