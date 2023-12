O mercado de chegadas e saídas ganha força no Grêmio. Além da busca da direção no mercado por reforços, e das tratativas para a renovação com Renato Portaluppi, as negociações com interessados por jogadores do Tricolor também estão na pauta desde o fim do Brasileirão. Um dos nomes que deve ser negociado é o de Ferreira. O São Paulo é quem está atrás do camisa 10, que tem contrato até o fim de 2024.