No palco mais famoso do futebol mundial, Suárez premiou os gremistas com mais uma atuação de gala em sua despedida dos gramados brasileiros. Um fim quase perfeito para a temporada do Grêmio de 2023. Vice-campeão do Brasileirão após a vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, com dois gols do camisa 9 e um de Galdino, o Tricolor terminou uma temporada de reconstrução dentro e fora de campo com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas com uma série de questões em aberto para o início de 2024.