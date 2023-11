O empresário de Villasanti indicou duas possibilidades para o futuro do atleta, em entrevista dada ao programa Cardinal Deportivo, da Rádio 730AM, do Paraguai. Uma delas é a permanência no Grêmio, com uma renovação de contrato que amplie seu vínculo para além de dezembro de 2024, e outra seria uma negociação para um clube da Europa. Ele também afirmou que já há um preço estabelecido para a venda.