O Grêmio encara o duelo diante do Botafogo como importantíssimo na briga pelo título do Brasileirão, mas também por vaga direta à Libertadores de 2024. Desta forma, a preparação para o confronto envolve elementos misteriosos adicionais, inclusive quanto ao provável time. Com treinamentos fechados, o técnico Renato Portaluppi avalia até três mudanças na escalação.