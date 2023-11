A derrota do Botafogo para o Vasco, na última segunda-feira (6), deixou o título do Brasileirão ainda mais aberto nas seis rodadas derradeiras. Agora, apenas três pontos separam os primeiros quatro colocados. O time carioca, que tem um jogo a menos, segue liderando com 59 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, vice-líder. As duas equipes são seguidas de perto pelo Bragantino, que tem 58, e também uma partida a jogar ainda, e o Grêmio, com 56.