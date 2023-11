Restando seis rodadas para o fim do Brasileirão, seis times ainda têm chances de título. Afinal, os tropeços do Botafogo, a regularidade de Bragantino e Palmeiras, a irregularidade do Flamengo, além das reações de Atlético-MG e Grêmio, deixaram a competição em aberto. Nem os classificados para a Libertadores, seja diretamente na fase de grupos ou na preliminar, estão encaminhados, algo que foi comum nas últimas temporadas.