A 32ª rodada embolou de vez a briga pelo título do Brasileirão. O Botafogo, até então favorito a ficar com a taça, perdeu para o Vasco nesta segunda-feira (6), por 1 a 0, em São Januário, e pode até mesmo ser ultrapassado por Palmeiras, segundo colocado, e Bragantino, o terceiro, no meio de semana.