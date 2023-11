O Brasileirão entra na 33ª rodada, e o Grêmio tem seis jogos para definir como fecha 2023: se na Libertadores, com vaga direta ou indireta, ou campeão, o que não depende só dele. Com a derrota do líder Botafogo para o Vasco na noite desta segunda-feira (6), a chance de título para o Tricolor está em 5,1%, conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — o Grêmio tem três pontos a menos que a Estrela Solitária.