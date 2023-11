Depois do título, a convocação. Campeão da América com o Fluminense no sábado (4), Fernando Diniz convocou a Seleção Brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A terceira lista do treinador contou com novidades. As maiores estão no setor ofensivo. Foram chamados os atacantes Pepê, ex-Grêmio e atualmente no Porto, João Pedro, do Brighton, e Paulinho, do Atlético-MG. O jovem Endrick, do Palmeiras, também é uma das caras novas da lista.