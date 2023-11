A virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo, na quarta-feira (1º), passou pelos pés de um jovem talentoso de apenas 17 anos. Endrick, que marcou duas vezes na partida e chegou a 10 gols com a camisa do Verdão, encantou a todos no duelo no Nilton Santos e levantou um debate: já pode ser convocado para a Seleção Brasileira?